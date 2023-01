Soledar in der Region Donezk (pa/AA/Diego Herrera Carcedo)

Die ukrainischen Streitkräfte erklärten, man habe in dem Gebiet mehr als hundert russische Kämpfer getötet und ihre Technik zerstört. Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Prigoschin, hatte hingegen behauptet, Soledar sei erobert. Der Kreml sprach von einer positiven Entwicklung in der Stadt, erklärte aber, dass man eine offizielle Bestätigung zur Einnahme abwarten werde. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

In Soledar harren nach Angaben des Donezker Gouverneurs noch mehr als 500 Zivilisten aus. Wegen der heftigen Kämpfe sei es unmöglich, sie in Sicherheit zu bringen. Vor dem Krieg lebten in dem Ort 10.500 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.