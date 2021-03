In Mosambik sind nach einem Angriff von Dschihadisten tausende Menschen auf der Flucht.

Hilfsorganisationen schätzen, dass etwa 35.000 Menschen aus der Küstenstadt Palma geflohen sind und sich in nahegelegenen Ortschaften in Sicherheit bringen wollten. Außerdem flohen etwa 200 Menschen aus einem Hotel, das von den Angreifern belagert wurde. Viele von ihnen wurden bei der Flucht von den Belagerern erschossen. Die Gefechte in der Stadt zwischen den Angreifern und staatlichen Sicherheitskräften gehen auch in der neuen Woche weiter. Die Armee versuche, die Stadt zurückzuerobern und eine Rückkehr der Bevölkerung zu ermöglichen, sagte ein Militärsprecher in einem Zeitungsinterview.



Am Freitag hatten Dschihadisten die Küstenstadt Palma in der Grenzregion zu Tansania nach tagelangen Gefechten übernommen. Auf einem Gelände in unmittelbarer Nähe von Palma bauen unter anderem die Ölkonzerne Total und ExxonMobil ein Milliardenprojekt, um Flüssig-Erdgas zu gewinnen. Total hatte am Tag des Überfalls angekündigt, die Arbeiten wieder aufzunehmen. Diese waren wegen der unsicheren Lage in Mosambik seit Monaten unterbrochen.



