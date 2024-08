Ukraine-Krieg

Kämpfe in russisch-ukrainischer Grenzregion dauern an

Nach dem Einfall ukrainischer Truppen in das russische Gebiet Kursk dauern die Kämpfe dort in mehreren Ortschaften an. Russische Militärblogger berichteten von einer unruhigen Nacht. Aus der Ukraine gab es zunächst keine Angaben zu der seit Dienstag laufenden Operation.

10.08.2024