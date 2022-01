Die Kämpfe nach einem IS-Angriff auf ein Gefängnis im Norden Syriens dauern an (Archivbild). (afp / Karam Al-Masri)

Wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, wurden in den vergangenen Tagen nach jüngsten Angaben mehr als 120 Menschen getötet. Extremisten hatten am Donnerstagabend einen Angriff auf ein Gefängnis in der von Kurden kontrollierten Stadt Al-Hasaka gestartet, um inhaftierte Anhänger zu befreien.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.