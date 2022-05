Zerstörte Fahrzeuge in Mariupol vor einem Eisen- und Stahlwerk, Ukraine (Sergey Averin/IMAGO/SNA)

Der Bürgermeister der Hafenstadt sagte, es seien heftige Kämpfe um die letzte Bastion ukrainischer Einheiten in der Stadt ausgebrochen. Der Kontakt zu den ukrainischen Truppen sei abgerissen. Immer noch warteten Zivilisten auf eine Evakuierung aus dem großen Stahlwerksgelände. Darunter seien über 30 Kinder. Russland will nach eigenen Angaben an der Belagerung festhalten. Ein Großangriff auf den Gebäudekomplex wurde von Kreml-Sprecher Peskow aber dementiert.

Unterdessen versucht Russland, die Waffen-Transporte an die Ukraine zu unterbinden. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Streitkräfte des Landes hätten sechs Bahnhöfe in der Ukraine zerstört.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.