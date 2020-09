Nach der militärischen Eskalation um die Unruheregion Berg-Karabach im Südkaukasus mehreren sich internationale Appelle zur Mäßigung. UNO-Generalsekretär Guterres zeigte sich "extrem besorgt" und forderte über seinen Sprecher das sofortige Ende der Kämpfe. Die Spannungen müssten deeskaliert werden und die Konfliktparteien sollten umgehend Verhandlungen aufnehmen. Zuvor hatten schon die USA, Frankreich und Russland zu einem sofortigen Ende der Feindseligkeiten aufgerufen.

Bundesaußenminister Maas erklärte, der Konflikt könne nur auf dem Verhandlungsweg gelöst werden. Ähnlich äußerte sich EU-Ratspräsident Michel.

Mehrere Tote und viele Verletzte

Bei den Kämpfen in der Region im Südkaukasus wurden mehrere Menschen getötet. Nach Angaben des Militärs von Berg-Karabach starben 16 Personen, mehr als 100 wurden verwundet. Aserbaidschan sprach von fünf Toten und mehreren Verletzten in den eigenen Reihen. Beide Seiten erklärten, es seien unter den Opfern auch Zivilisten.



Nach den Kampfhandlungen riefen sowohl Armenien als auch Aserbaidschan in einigen Landesteilen den Kriegszustand aus und gaben sich gegenseitig die Schuld an den Gefechten. Der armenische Regierungschef Paschinjan sagte, sein Land bereite sich mit einer Generalmobilmachung auf einen umfassenden Krieg vor. Aserbaidschans Präsident Aliyev erklärte, sein Land werde niemals die Gründung eines armenischen Staates auf eigenem Territorium zulassen.

Ein Dauerkonflikt

Der Konflikt schwelt bereits seit fast 30 Jahren. Die Kaukasus-Region Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von christlichen Armeniern bewohnt und hatte sich bereits 1991 einseitig losgesagt. Seit 1994 gilt ein Waffenstillstand, der jedoch immer wieder gebrochen wurde. Als Schutzmacht für die Armenier gilt Russland, Aserbaidschan wird von der Türkei unterstützt. Die Türkei forderte denn auch speziell Armenien auf, die Feindseligkeiten gegenüber Aserbaidschan zu beenden. Präsident Erdogan sicherte Aserbaidschan nach einem Telefonat mit Präsident Alijew "verstärkte" Solidarität seines Landes zu. Weitere Hintergründe haben wir hier für Sie zusammengetragen.

