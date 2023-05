Im Sudan dauern die Kämpfe trotz Feuerpause an (picture alliance / AA / Ahmed Satti)

Vor allem in der Hauptstadt Khartum werde trotz einer vereinbarten Waffenruhe gekämpft, meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Bei den seit rund drei Wochen andauernden Gefechten in dem nordostafrikanischen Land wurden nach offiziellen Angaben bislang mehr als 500 Menschen getötet.

In Saudi-Arabien verhandeln derzeit Vertreter der sudanesischen Armee und der RSF-Miliz über eine Feuerpause, an die sich die Konfliktparteien halten sollen. An den Gesprächen in Dschidda nehmen auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Großbritannien und die USA teil. In einer gemeinsamen Erklärung riefen die saudische und die US-Regierung zur Beendigung der Gewalt auf. Bisherige Vereinbarungen über eine Waffenruhe wurden nicht eingehalten.

