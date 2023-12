Nahostkonflikt - Die Kämpfe gehen weiter. (Hatem Ali / AP / dpa / Hatem Ali)

Nach israelischen Angaben feuerte die Hamas weiter Raketen auf Israel ab. In Sderot und anderen südlichen Orten ertönte Luftalarm. Die meisten Raketen wurden den Angaben zufolge abgefangen. Das Militär griff binnen eines Tages 250 Stellungen in dem Palästinenser-Gebiet an. In Gaza-Stadt habe man Terroristen beschossen, die Raketen Richtung Israel abfeuern wollten. AFP-Reporter berichteten zudem von Luftangriffen auf die Städte Rafah und Chan Junis.

Die UNO-Vollversammlung forderte per Resolution einen sofortigen humanitären Waffenstillstand. Der israelische Außenminister Cohen erklärte, sein Land werde den Krieg auch ohne internationale Unterstützung fortsetzen. Ein Waffenstillstand in der jetzigen Phase wäre ein Geschenk an die Terrororganisation.

