Australische Behörden wollen 4.000 Kängurus abschießen lassen.

Wie die "Neue Zürcher Zeitung" unter Berufung auf die Nationalparkbehörde berichtete, konnten sich die Tiere vor allem in der australischen Hauptstadt Canberra ungebremst vermehren. Der Grund: Die natürliche Bestandskontrolle der Tiere ist ausgehebelt. Denn Kängurus können in mageren Jahren das Wachstum ihrer Jungen dem Bericht zufolge so lange drosseln, bis wieder genügend Nahrung vorhanden ist. Doch die Besiedelung des Kontinents durch Europäer und der Einzug der Landwirtschaft brachten unbegrenzte Mengen von Wasser und Gras mit sich. Für die Kängurus das Signal, sich rasch und häufig fortzupflanzen.



Und so grasen die Kängurus zu Hunderten mitten am Tag auf Kinderspielplätzen und Golfanlagen. Autofahrer berichteten von zahlreichen Unfällen mit den Beuteltieren, die bis zu zwei Meter groß werden können. Nun sollen bis Mitte Juli 4.000 Exemplare des Östlichen Graukängurus abgeschossen werden. Nur so lasse sich der Bestand wieder unter Kontrolle bringen, heißt es von offiziellen Stellen.



Tierschützer protestieren gegen die geplante Aktion. Statt die Tiere zu töten, solle man die Weibchen besser gegen Schwangerschaften "impfen". Es gebe entsprechende fruchtbarkeitshemmende Substanzen. Das ist aber teurer als das Keulen, also das Töten.