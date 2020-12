Der Hamburger Tiefkühlkosthersteller Iglo hat einen Prozess um seine Werbefigur "Käpt'n Iglo" verloren.

Das Münchner Landgericht wies eine Klage des Unternehmens ab, mit der es einem Konkurrenten die Nutzung einer ähnlichen Werbefigur verbieten wollte. Iglo warf der Firma Appel Feinkost vor, die Verbraucher in die Irre zu führen. - Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.



Nach Ansicht der Richter hat Appel Feinkost "Käpt'n Iglo" nicht kopiert, auch wenn beide Figuren ältere Herren mit Bart und Mütze darstellen. So seien beispielsweise die Mützen unterschiedlich - in dem einen Fall handele es sich um eine Kapitänsmütze, im anderen um eine Elblotsenmütze. Auch die Kleidung der beiden Figuren sei unterschiedlich. Dementsprechend gebe es keine Verwechslungsgefahr.

