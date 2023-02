"Manifest für Frieden"

Käßmann sagte im Deutschlandfunk , Verhandlungen mit Russland seien unerlässlich, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Das Töten in der Ukraine müsse so schnell wie möglich ein Ende finden. Deshalb müsse gegen die Eskalation des Krieges durch Russland eine Politik der Deeskalation gesetzt werden. Zurzeit folge die Politik aber einer rein militärischen Logik des ständigen Aufrüstens.