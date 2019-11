Das Unternehmen Starbucks führt Gebühren auf Pappbecher ein.

Wie das Unternehmen mitteilte, müssen in 26 Cafés in Hamburg und Berlin Gäste 5 Cent extra für den Pappbecher bezahlen. Das dadurch zusätzlich eingenommene Geld werde an Projekte der Umweltschutzorganisation WWF zur Bekämpfung von Plastikmüll spenden. Ziel sei es, die Zahl der Pappbecher zu reduzieren. Auf jedes Getränk, das in ein mitgebrachtes Gefäß gefüllt werde, gebe es 30 Cent Rabatt, bundesweit und unbefristet. In Deutschand gibt es aktuell 162 Starbucks-Filialen.



In Großbritannien führte Starbucks die Pappbecher-Gebühr bereits im Juli landesweit ein. Nach Angaben des Unternehmens seien die Ergebnisse vielversprechend.