Guatemalas Regierung lässt Vorwürfe untersuchen, wonach auf Kaffeeplantagen des Landes Kinder als Erntehelfer eingesetzt werden.

Präsident Giammattei sagte auf einer Pressekonferenz, die Vorwürfe gefährdeten die Existenz von einer halben Million Menschen in Guatemala. Eine Kommission werde die in einem Fernsehbeitrag erhobenen Anschuldigungen prüfen. Außerdem werde das Parlament erneut über eine Anhebung des Mindestalters für Erwerbstätigkeit von 14 auf 16 Jahre beraten.



Der britische Sender Channel 4 hatte berichtet, dass in Guatemala Kinder Kaffee ernteten, der für internationale Marken wie Nespresso und Starbucks bestimmt sei. Nespresso stoppte den Ankauf aus der betreffenden Region. Starbucks sagte der Zeitung "The Guardian", eigene Untersuchungen hätten ergeben, dass man aus Plantagen, die im Film genannt wurden, keinen Kaffee bezogen habe.