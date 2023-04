Kai Wegner (CDU), Berlins neuer Regierender Bürgermeister, leistet im Berliner Abgeordnetenhaus seinen Amtseid. (Christophe Gateau / dpa / Christophe Gateau)

In geheimer Wahl erhielt der CDU-Kandidat letzten Endes 86 von 159 abgegebenen Stimmen und damit alle der neuen CDU-SPD-Mehrheit. Für die Wahl nötig waren 80 Ja-Stimmen. Im ersten Wahlgang fehlten Wegner neun Stimmen, im zweiten Wahlgang eine. 70 Abgeordnete votierten im dritten Wahlgang gegen ihn. Die AfD-Fraktion erklärte im Anschluss, sich in der letzten Abstimmungsrunde für Wegner ausgesprochen zu haben. Wegner nahm die Wahl an und löst die bisherige Regierungschefin Giffey ab. Er will mit deren Partei SPD eine Koalition eingehen.

Giffey soll im neuen schwarz-roten Senat Wirtschaftssenatorin werden. Gestern hatten beide Parteien ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Schwerpunkt der künftigen Landesregierung ist unter anderem der Wohnungsbau. Zudem soll der Klimaschutz als Ziel in der Berliner Verfassung verankert werden.

Zuletzt hatte von 1991 bis 2001 mit Eberhard Diepgen ein CDU-Politiker an der Spitze der Berliner Landesregierung gestanden.

