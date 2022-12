Korruptionsskandal

Unter Korrupitionsverdacht: Eva Kaili, abgesetzte Vizepräsidentin des EU-Parlaments (picture alliance / IPA / EUC / ROPI)

Sie habe von der Existenz der Summe nichts gewusst und betrachte sich als unschuldig, sagte ihr Anwalt der Nachrichtenagentur AFP. Nur ihr Lebensgefährte, der ebenfalls wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden war, könne Antworten zur Herkunft des Geldes geben. Die 44-Jährige steht im Verdacht, von Katar dafür bezahlt worden zu sein, sich in der EU für die Interessen des Golfemirats einzusetzen. Allein in Kailis Wohnung in Brüssel sollen laut belgischen Justizkreisen 150.000 Euro gefunden worden sein. Heute soll bei einer Anhörung vor Gericht entschieden werden, ob sie und die weiteren Festgenommenen bis zum Beginn ihres Prozesses in Haft bleiben.

Erst gestern hatte das Europa-Parlament der griechischen Abgeordneten ihr Amt als Vizepräsidentin entzogen.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.