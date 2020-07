In Libyen wächst die Gefahr einer direkten Konfrontation türkischer und ägyptischer Soldaten.

Das Parlament in Kairo billigte einen Militäreinsatz im benachbarten Bürgerkriegsland. Die Abgeordneten stimmten für Kampfeinsätze, um die nationale Sicherheit gegen kriminelle und bewaffnete Milizen sowie ausländische terroristische Elemente zu verteidigen.



Ägypten unterstützt - wie auch Russland - in dem Bürgerkrieg den abtrünnigen General Haftar, Ankara dagegen die Einheitsregierung in Tripolis. Der türkische Verteidigungsminister Akar forderte am Abend, jede Art von Hilfe für Haftar sofort einzustellen. Er hatte sich zuvor mit Kollegen aus Malta und der libyschen Einheitsregierung ausgetauscht.