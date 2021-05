Ägypten und Israel haben über eine Fortsetzung der Waffenruhe mit der palästinensischen Hamas und den Wiederaufbau des Gazastreifens gesprochen.

Nach Angaben der Regierung in Kairo mahnte Außenminister Schukri bei einem Treffen mit seinem israelischen Kollegen Aschkenasi ernsthafte und konstruktive Verhandlungen an. Sowohl Israel als auch die Hamas müssten von Handlungen absehen, die den Nahost-Friedensprozess in Gefahr bringen könnten. Neben Kairo gab es auch in Tel Aviv Beratungen. Dort kam der ägyptische Geheimdienstchef Kamel mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu zusammen.



Ägypten hatte beim jüngsten Krieg im Gazastreifen, aber auch bei vorhergehenden Konflikten zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas vermittelt. Die elftägige Auseinandersetzung ging am 21. Mai mit einer Waffenruhe zu Ende.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.