Er geht in diesem Jahr an die beiden russischen Künstler Yuri Albert und Vadim Zakharov. In der internationalen Konzeptkunst hätten sie wegweisende neue Impulse gesetzt, urteilte die Jury. Die undotierte Auszeichnung zählt zu den bedeutendsten Preisen für Moderne Kunst in Deutschland. Der Kaiserring wird seit 1975 alljährlich vergeben.

