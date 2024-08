Olympische Spiele

Der deutsche Kajak-Vierer setzte sich im Photofinish gegen Australien durch. (Sebastian Kahnert / dpa / Sebastian Kahnert)

Schon in Tokio 2021 hatte es in dieser Disziplin Gold für Deutschland gegeben.

Der Kajak-Vierer der Frauen holte im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne Silber. Paulina Paszek, Jule Hake, Pauline Jagsch und Sarah Brüßler mussten sich nur dem Boot aus Neuseeland geschlagen geben. Bronze ging an Ungarn.

Bei den Männern verpasste der deutsche Canadier-Zweier über 500 Meter eine Medaille. Peter Kretschmer und Tim Hecker erreichten den fünften Platz. Gold ging an China, Silber an Italien und Bronze an Spanien.

