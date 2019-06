Die zwei wichtigsten Produktionsländer für Kakao, Ghana und die Elfenbeinküste, haben einen Verkaufsstopp angekündigt.

Die beiden westafrikanischen Länder forderten bei einem Treffen mit Käufern in der ghanaischen Hauptstadt Accra einen Mindestpreis von 2.600 Dollar pro Tonne des Schokoladenrohstoffes. Der Preis stieg daraufhin im Tagesverlauf im New Yorker Handel auf 2.540 Dollar. Ein Plus von 1,4 Prozent.



Ghana erklärte, die Forderung sei grundsätzlich akzeptiert worden. Nun müssten noch Details geklärt werden. Bis dahin würden Ghana und die Elfenbeinküste den Verkauf der Ernte 2020/21 aussetzen. Die beiden Länder haben einen Anteil von 60 Prozent an der weltweiten Kakaoproduktion.