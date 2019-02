In Italien ist ein führendes Mitglied der kalabrischen Mafia-Organisation N'drangheta auf der Flucht gefasst worden.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um Francesco Cosenza, der auch in Deutschland mit Kokainschmuggel Geschäfte gemacht haben soll. Er war zu 14 Jahren Haft verurteilt worden und hatte sich seit mehr als einem Jahr an diversen Orten in der Provinz Cosenza versteckt.