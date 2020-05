Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" ist ein neues Dokument aufgetaucht, das den Partei-Ausschluss des AfD-Politikers Andreas Kalbitz rechtfertigen würde.

Demnach hatte Kalbitz laut einem Auszug aus einer Mitgliederliste vom 21. März 2013 als frühere Parteimitgliedschaften nur die Junge Union und die CSU genannt. Der Aufnahmeantrag forderte Neumitglieder jedoch auf, auch frühere Angehörigkeit in extremistischen Organisationen offen zu legen und zu versichern, keiner rechtsextremen oder ausländerfeindlichen Organisation anzugehören. Kalbitz soll unter anderem ein Jahr lang Mitglied der Republikaner gewesen sein. Gegen den Ausschluss hatten mehrere hochrangige AfD-Politiker protestiert, unter anderem der Fraktionsvorsitzende Gauland und der stellvertretende Parteivorsitzende Chrupalla.



AfD-Chef Meuthen sieht seine Partei dennoch nicht vor der Spaltung. "Wir sind arbeitsfähig", sagte er in Berlin. Der Beschluss bezüglich Kalbitz habe Bestand, betonte Meuthen. Dass dies erhebliche Unruhe ausgelöst habe, müsse in Kauf genommen werden. "Wenn jemand extremistische Bezüge hat und sich nicht davon distanziert, geht das nicht", sagte Meuthen. "Kalbitz hat sich von seiner rechtsextremen Vergangenheit nie distanziert." Kalbitz selbst hat rechtliche Schritte angekündigt.