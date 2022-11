In einem langen Rechtsstreit versucht Andreas Kalbitz, wieder Mitglied in der AfD zu werden. (Sebastian Gollnow/dpa)

Das Berliner Kammergericht wies die Berufung gegen ein Urteil des Berliner Landgerichts vom April dieses Jahres ohne mündliche Verhandlung zurück. Das Urteil weise keine Rechtsfehler auf, hieß es zur Begründung. Gegen den Beschluss sei keine Revision zugelassen worden. Dagegen könnte Kalbitz Beschwerde beim Bundesgerichtshof einlegen.

Der frühere Landesvorsitzende will erreichen, dass er wieder Teil der AfD wird. Seine Mitgliedschaft war vom Bundesvorstand der Partei im Mai 2020 annulliert worden, weil Kalbitz verschwiegen hatte, dass er bei den Republikanern und in der inzwischen verbotenen rechtsextremen Heimattreuen Deutschen Jugend war. Eine Mitgliedschaft dort bestreitet er selbst. Kalbitz galt zusammen mit dem rechtsextremen Thüringer AfD-Chef Höcke als führend in der Parteiströmung "Flügel", die in zwischen offiziell aufgelöst ist.

