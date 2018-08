"Kalender des Scheiterns" von Nico Semsrott Täglich trostlos

In seiner Comedy findet Nico Semsrott als Demotivationstrainer in allem das Negative. Nun empfiehlt er seinen „Kalender des Scheiterns“ fürs tägliche Entlastungslachen: „Ich glaube, es gibt einen Perfektionsdruck in dieser neoliberalen Erzählung, in der wir zu Hause sind“, sagte der Satiriker im DLF.

Nico Semsrott im Corsogespräch mit Bernd Lechler

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek