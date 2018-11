Die Zahl der Opfer bei den Flächenbränden im Norden Kaliforniens hat sich weiter erhöht.

Nachdem in dem zerstörten Ort Paradise 13 weitere Leichen gefunden wurden, gibt es dort offiziell nun 42 Tote. Damit handelt es sich um den tödlichsten Waldbrand in der Geschichte des Bundesstaates, wie der Sheriff des Bezirks Butte mitteilte. Zwei weitere Menschen waren zudem in Malibu in Südkalifornien ums Leben gekommen. - Die großflächigen Feuer haben in den vergangenen Tagen Hunderte Quadratkilometer Wald verkohlt und Tausende Häuser zerstört.