In Kalifornien haben heftige Böen einen drei Wochen alten Waldbrand explosionsartig auflodern lassen.

Das Feuer bei Oroville, 200 Kilometer nordöstlich von San Francisco, habe sich binnen 24 Stunden 40 Kilometer weit ausgebreitet, teilte ein Klimaforscher der Universität von Kalifornien mit. Mehr als 1000 Quadratkilometer seien niedergebrannt. Die rasende Geschwindigkeit, mit der die Feuer derzeit um sich griffen, sei historisch ohne Beispiel. In Oroville mussten etwa 20.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Es gibt Berichte über drei Tote in der Region. Die Flammen bedrohen auch die Stadt Paradise. Diese war erst vor knapp zwei Jahren von einem der schlimmsten Brände in der Geschichte Kaliforniens verwüstet worden.



Auch in den US-Bundesstaaten Oregon und Washington stehen Wälder in Flammen.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.