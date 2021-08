Im Westen der USA kämpfen die Feuerwehrleute gegen mehr als 90 Waldbrände.

Besonders dramatisch ist die Situation in Kalifornien. Dort bedroht ein Feuer unter anderem das Feriengebiet um den Lake Tahoe an der Grenze zu Nevada. Fast 450 Häuser wurden bereits zerstört, 17.000 weitere Gebäude sind bedroht. Große Flächen Wald in der Sierra Nevada sind niedergebrannt. Der Bundesstaat Nevada schloss alle Schulen in der betroffenen Region.

