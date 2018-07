In Kalifornien hat die Feuerwehr nach eigenen Angaben Fortschritte bei der Bekämpfung der Waldbrände erzielt.

Es sei unter anderem gelungen, das größte Feuer, das Teile der Ortschaft Redding im Norden des US-Bundesstaates zerstört hatte, deutlich einzudämmen, erklärten die Behörden. Anwohner, die vor den Flammen geflüchtet waren, durften erstmals in die Brandgebiete zurückkehren. Insgesamt gibt es derzeit 17 größere Brände in Kalifornien. Mindestens sieben Personen starben in den Flammen. Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

