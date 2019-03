Der Gouverneur des US-Bundestaates Kalifornien, Newsom, will ein Moratorium für Hinrichtungen verhängen.

Die Todesstrafe widerspreche den Werten Kaliforniens, heißt es in einer Erklärung des Demokraten. Nach Angaben von Newsoms Büro soll eine Hinrichtungszelle im Gefängnis von San Quentin geschlossen werden. In Kalifornien war zuletzt ein Todesurteil vollstreckt worden. Seit Wiedereinführung der Todesstrafe in den 1970er Jahren wurden in dem Bundesstaat 13 Menschen hingerichtet.