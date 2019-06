Kalifornien will als erster US-Bundesstaat sein Gesundheitssystem auch für illegale Einwanderer öffnen.

Dieser Schritt soll in dieser Woche im Zuge des neuen Haushalts beschlossen werden. Demnach sollen 19- bis 25-Jährige in Zukunft kostenlos die staatliche Krankenversicherung Medi-Cal bekommen können. Profitieren könnten davon rund 90.000 Menschen.



Der Bundesstaat, in dem die Demokraten regieren, rechnet mit Kosten von knapp 100 Millionen Dollar pro Jahr. Möglich wird das auch, weil Kalifornien im letzten Jahr einen Haushaltsüberschuss von mehr als 20 Milliarden Dollar verzeichnet hatte.