Im US-Bundesstaat Kalifornien hat ein Ausschuss die Begnadigung eines ehemaligen Mitglieds der Gruppe um den Mörder Charles Manson empfohlen.

Die zu lebenslanger Haft verurteilte Leslie Van Houten sollte vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden, erklärte das Gremium in Los Angeles. Nun muss der kalifornische Gouverneur Newsom darüber entscheiden. Es ist bereits der dritte Antrag des Ausschusses für eine Haftentlassung Van Houtens. Zwei frühere hatte der damalige Gouverneur Brown zurückgewiesen.



Die heute 69-Jährige ist in einem Freuengefängnis in der Stadt Corona inhaftiert. Van Houten war das jüngste Mitglied der Gruppe um Charles Manson, die 1969 mehrere Menschen ermordete. An zwei der Taten war sie beteiligt. Manson selbst starb 2017 in der Haft.