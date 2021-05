Ein Mann hat an einem Rangierbahnhof in der kalifornischen Stadt San José acht Menschen erschossen.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, ist auch der mutmaßliche Angreifer tot. Bei dem Vorfall habe es zudem mehrere Verletzte gegeben. Am Tatort seien mehrere Sprengsätze gefunden worden. Bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich um einen Mitarbeiter des Zugdepots, das zum örtlichen Verkehrsverbund VTA gehört. Über mögliche Motive der Tat machte die Polizei zunächst keine Angaben.



Behördenvertretern zufolge fielen die Schüsse bei einem Gewerkschaftstreffen. Zu dem Zeitpunkt hielten sich rund 80 Mitarbeiter auf dem Gelände auf.

Polizei und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot und dutzenden Fahrzeugen an. San José liegt südlich von San Francisco.



US-Präsident Biden sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Eine Sprecherin des Weißen Hauses verwies auf frühere Äußerungen des Präsidenten, wonach die USA unter "einer Seuche der Waffengewalt leiden".



In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Schusswaffenangriffen. Nach Angaben der spezialisierten Website Gun Violence Archive starben im laufenden Jahr in den USA bereits mehr als 17.300 Menschen durch Schussverletzungen, mehr als die Hälfte durch Suizide. Pistolen und Gewehre sind in den USA weit verbreitet. Versuche einer Verschärfung des sehr lockeren Waffenrechts sind immer wieder gescheitert. Präsident Biden hat kürzlich zwar einige Regelverschärfungen beschlossen; für weitergehende Reformen bräuchte er aber die Zustimmung des Kongresses. Dort scheitern Gesetzesvorstöße immer wieder am Widerstand der konservativen Republikaner.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.