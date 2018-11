Durch die Waldbrände in Kalifornien könnten deutlich mehr Menschen ums Leben gekommen sein als bisher angenommen.

Die Polizei im Bezirk Butte County teilte mit, die Zahl der Vermissten sei von 200 auf über 630 gestiegen. Das hätten die Auswertungen unter anderem von Notrufen ergeben. Die Zahl der Toten beim "Camp"-Feuer im Norden des Bundeststaates erhöhte sich inzwischen auf 63, nachdem weitere sieben Leichen entdeckt worden waren.



Präsident Trump will am Wochenende in die Waldbrandgebiete reisen.