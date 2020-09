Der US-Bundesstaat Kalifornien hat wegen der grassierenden Waldbrände für Teile des Landes den Notstand ausgerufen.

So können Geld und Hilfsmittel schneller bereitgestellt werden. Seit Freitag haben sich die Feuer besonders in der Nähe der Stadt Fresno stark ausgebreitet. 200 Menschen wurden per Hubschrauber aus einem Urlaubsgebiet gerettet, weil die Feuer die einzige Straßenverbindung unpassierbar gemacht hatten. Die Hitze und Trockenheit in der Region sollen in den nächsten Tagen andauern.



In den vergangenen drei Wochen sind in Kalifornien acht Menschen durch Waldbrände gestorben. Nach Angaben der Feuerwehr waren zuletzt mehr als 12.000 Einsatzkräfte damit beschäftigt, über 20 größere Brände einzudämmen.