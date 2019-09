Kalifornien hat das Jagen von Tieren mit Fallen wegen ihrer Pelze verboten.

Damit ist der Bundesstaat der erste in den USA, in dem ein solches Verbot gilt. In dem Gesetzestext heißt es, das Verbot beende die unnötige Tötung von einheimischen Spezies für den internationalen Fellhandel. Die Pelzjagd hat in Kalifornien dazu geführt, dass unter anderem Wölfe, Otter, Biber, Marder und andere Pelztiere immer stärker bedroht sind. Für die regierenden Demokraten sind die aus ihrer Sicht grausamen Tötungsmethoden im 21. Jahrhundert außerdem nicht mehr vertretbar. So würden Tiere auch heute noch teilweise aufgehängt oder totgeschlagen.