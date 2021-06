Im US-Bundesstaat Kalifornien hat ein Richter ein seit mehr als 30 Jahren geltendes Verbot von Sturmgewehren gekippt.

In der Urteilsbegründung heißt es, die Bürger besäßen das Recht auf den Besitz halbautomatischer Waffen. Das seit 1989 geltende Verbot sei verfassungswidrig. Waffen wie das Gewehr vom Typ AR-15 seien eine perfekte Kombination aus einer häuslichen Verteidigungswaffe und der Verteidigungsausrüstung des Heimatschutzes. Der kalifornische Gouverneur, der Demokrat Newsom, nannte die Entscheidung eine direkte Bedrohung für die öffentliche Sicherheit und kündigte an, für eine Aufrecherhaltung des Verbots zu kämpfen. Der Bundesstaat hat 30 Tage Zeit, gegen die Entscheidung in Berufung zu gehen.



In den USA kommt es immer wieder zu Angriffen mit Schusswaffen; seit Jahrzehnten gibt es deshalb Diskussionen über eine Änderung des Waffenrechts.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.