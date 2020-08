Im US-Bundesstaat Kalifornien haben sich die Waldbrände ausgebreitet.

Nach Angaben der Feuerwehr erfassten sie mittlerweile mehr als 48.000 Hektar. Allein in der Region rund um San Francisco im Norden gebe es rund 20 Feuer. Viele Gebäude seien beschädigt oder ganz zerstört worden. Tausende Menschen hätten ihre Häuser verlassen müssen. Auch weiter südlich in der Gegend um Napa und Sonoma breiteten sich nach Berichten lokaler Medien die Flammen aus. Viele der Brände seien durch Blitzeinschläge während der extremen Hitze ausgelöst worden, hieß es. Gestern hatte Gouverneur Newsom den Notstand ausgerufen. So können Gelder und Hilfe schneller bereitgestellt werden.