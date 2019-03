In Kalifornien ist die Todesstrafe per Dekret ausgesetzt worden.

Das Moratorium gelte ab sofort, teilte Gouverneur Newsom in Sacramento mit. Er glaube nicht, dass der Staat das Recht habe, zu töten, erklärte er. Mit sofortiger Wirkung werde die Hinrichtungskammer im Gefängnis San Quentin stillgelegt. In dem Gefängnis in der Nähe von San Francisco sitzen derzeit alle 737 in Kalifornien zum Tode verurteilten Gefangenen ein. In dem Westküstenstaat gibt es bereits seit 2006 einen vorläufigen Hinrichtungsstopp.