US-Präsident Donald Trump will am Montag nach Kalifornien reisen, um sich dort erstmals persönlich ein Bild der seit Wochen wütenden Waldbrände zu machen.

Ein Sprecher bestätigte, dass Trump eine Siedlung nördlich von Sacramento besuchen und Einsatzkräfte treffen wird. Die Feuerwehr kämpft an der gesamten Westküste der USA gegen einige der extremsten Feuer der vergangenen Jahrzehnte. Mehr als zwanzig Menschen sind in Kalifornien, Oregon und Washington ums Leben gekommen, Dutzende werden vermisst. Zehntausende Bewohner mussten ihre Häuser verlassen, 500.000 bereiten sich allein in Oregon auf eine Evakuierung vor.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.