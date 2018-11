US-Präsident Trump ist zu einem Besuch im kalifornischen Waldbrandgebiet eingetroffen.

Er landete auf dem Luftwaffenstützpunkt Beale und flog dann in Begleitung des kalifornischen Gouverneurs Brown mit einem Helikopter in den besonders betroffenen Bezirk Butte County. Dort wurde unter anderem die Stadt Paradise vollständig von den Flammen zerstört. In den Brandruinen fand die Feuerwehr acht weitere Leichen. Damit steigt die Gesamtzahl der Toten in den Waldbrandgebieten Kaliforniens auf 74. Wie die Behörden mitteilten, werden inzwischen zudem mehr als eintausend Menschen vermisst.



Im Osten und Süden der Vereinigten Staaten kamen unterdessen bei Winterstürmen mindestens acht Menschen ums Leben. Zehntausende sind von der Stromversorgung abgeschnitten.