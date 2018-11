US-Präsident Trump ist zu einem Besuch in einem der kalifornischen Waldbrandgebiete eingetroffen.

Er reiste in den besonders betroffenen Bezirk Butte County und machte sich in der vollständig zerstörten Stadt Paradise ein Bild von der Lage. Trump dankte den Rettungskräften und sagte den Opfern die Unterstützung der Regierung zu. In der Region wurden acht weitere Leichen gefunden. Damit steigt die Gesamtzahl der Toten in den Waldbrandgebieten auf 74. Wie die Behörden mitteilten, werden inzwischen zudem mehr als eintausend Menschen vermisst.



Im Osten und Süden der Vereinigten Staaten kamen unterdessen bei Winterstürmen mindestens acht Menschen ums Leben. Zehntausende sind von der Stromversorgung abgeschnitten.