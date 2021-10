Die US-Küstenwache nimmt an, dass die geborstene Ölpipeline vor der Küste Kaliforniens schon seit Monaten undicht ist.

Der Riss in der Leitung sei möglicherweise bereits vor einem Jahr entstanden, teilten die Behörden in Los Angeles mit. Ein Schiffsanker könnte die Ursache für den Schaden sein. Anfang des Monats waren die ersten ölverklebten Fische und Vögel an Stränden südlich von Los Angeles angespült worden. Die Küstenwache befürchtet, dass hunderttausende Liter Rohöl ins Meer geflossen sind. Hunderte Einsatzkräfte versuchen, den Ölteppich zu beseitigen, ein 24 Kilometer langer Küstenstreifen wurde gesperrt.

