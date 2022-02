Haupteingang zur Tesla-Fabrik in Fremont, Kalifornien (imago/Terry Schmitt)

Schwarze würden in Bezug auf ihre Aufgabenfelder, Ausbildung, Bezahlung und Beförderungen diskriminiert. Kish zufolge waren hunderte Beschwerden bei seiner Behörde eingegangen.

Tesla bezeichnete die Klage in einem Blogpost als "fehlgeleitet" und gab an, die Behörde habe nach dreijähriger Untersuchung niemals zuvor Bedenken über die Praktiken in dem Werk geäußert. Dem Post zufolge beziehen sich die Anschuldigungen auf die Jahre 2015 bis 2019. Der Elektroauto-Hersteller schrieb, man wolle das Gericht bitten, das Verfahren zu unterbrechen. Ein Unternehmen wie Tesla zu attackieren, das so viel Gutes für Kalifornien getan habe, solle nicht das maßgebliche Ziel einer Behörde mit Strafverfolgungskompetenz sein.

In dem Werk hatte es schon viele Vorwürfe sexualisierter Gewalt und rassistischer Diskriminierung gegeben. Von ihnen kamen jedoch nur wenige vor Gericht, weil Tesla seine Vollzeitbeschäftigten bei Konflikten am Arbeitsplatz zu ziviler Streitbeilegung verpflichtet. Im vergangenen Oktober hatte ein Gericht einem früheren Vertragsarbeiter umgerechnet knapp 120 Millionen Euro Schmerzensgeld zugesprochen, weil dieser während seiner Zeit im Tesla-Werk Fremont täglich mit rassistischen Namenszusätzen beleidigt worden sei.

