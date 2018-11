Mehr als zwei Wochen nach dem Ausbruch der Waldbrände im US-Bundesstaat Kalifornien haben die Feuerwehren die Flammen nun vollständig unter Kontrolle.

Die Brandschutzbehörde in Sacramento teilte mit, die Feuer im Norden seien eingedämmt worden. Zuvor hatten die Einsatzkräfte bereits verhindern können, dass sich die Brände im Süden nahe der Stadt Los Angeles weiter ausbreiten.



In den Flammen starben mindestens 85 Menschen; 249 werden noch vermisst. Mehr als 13.000 Häuser wurden zerstört. Es waren die folgenschwersten Waldbrände in der Geschichte Kaliforniens.