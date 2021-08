Der riesige Waldbrand in der Nähe des Lake Tahoe im US-Bundesstaat Kalifornien breitet sich weiter aus.

Die Flammen rückten nach Angaben der Behörden weiter in Richtung des Touristengebiets. Tausende Menschen in der Region mussten ihre Häuser verlassen. Auf den Straßen kam es zu stundenlangen Staus. Das sogenannte "Caldor Fire" brennt seit Mitte des Monats im Eldorado-Nationalwald im Osten des Bundesstaats und hat bereits mehr als 700 Quadratkilometer Fläche verwüstet sowie hunderte Gebäude zerstört. Auch an anderen Orten im Westen der USA sowie in Kanada kämpfen die Feuerwehren gegen zahlreiche Waldbrände.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.