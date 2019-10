Im US-Bundesstaat Kalifornien haben die Behörden weitere 50.000 Menschen angewiesen, wegen der Waldbrände ihre Häuser zu verlassen.

Die Zwangsevakuierungen betreffen Einwohner der Weinbauregion Sonoma nördlich von San Francisco. Dort verschaffte sich auch Gouverneur Newsom einen Überblick über die Lage. Allein in Sonoma sind mehr als 2.000 Feuerwehrleute im Einsatz, unterstützt von 20 Löschflugzeugen.



Der Energieversorger Pacific Gas&Electric kündigte an, fast einer Million Kunden den Strom abzustellen. Ziel ist es, die Gefahr weiterer Brände durch beschädigte Leitungen zu verringern. Gouverneur Newsom warf dem Konzern vor, die Stromabschaltungen seien das Ergebnis von Gier und Missmanagement. Er kündigte an, das Unternehmen finanziell zur Rechenschaft zu ziehen.