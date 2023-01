Schusswaffengewalt in den USA

FBI-Ermittler am Tatort eines Schusswaffenangriffs in einer Farm in Half Moon Bay im US-Bundesstaat Kalifornien mit sieben Todesopfern (dpa/AP/Aaron Kehoe)

Im Vergleich zu anderen Bundesstaaten sei Kalifornien führend, sagte Newsom bei einem Besuch in der Gemeinde Half Moon Bay. Das reiche jedoch nicht aus. Die Nation müsse vereint handeln. In zwei Landwirtschaftsbetrieben in der Gemeinde südlich von San Francisco hatte ein 66-Jähriger am Montag sieben Menschen erschossen. Zuvor hatte am Wochenende in Monterey Park ein Schütze bei einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest das Feuer eröffnet und elf Menschen getötet. Newsom sagte, das gebe es nur in Amerika, dem Land mit der höchsten Zahl von Waffenbesitzern und Todesfällen durch Schusswaffen. Heute will die aus Kalifornien stammende Vizepräsidentin Harris nach Monterey Park reisen.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.