Der AfD-Vorsitzende Chrupalla hat seine Partei zur Geschlossenheit aufgerufen.

Zum Abschluss des Bundesparteitags in Kalkar sagte Chrupalla, dreckige Wäsche solle man zu Hause waschen und nicht in der Öffentlichkeit. Der dem Thema Sozialpolitik gewidmete Parteitag war von einer Diskussion um die Eröffnungsrede von Chrupallas Ko-Vorsitzendem Meuthen geprägt gewesen. Darin hatte Meuthen vor Begriffen wie "Corona-Diktatur" und einer zu großen Nähe zu der so genannten Querdenker-Bewegung gewarnt. In der heutigen Debatte nahmen viele Redner Meuthen in Schutz, viele andere warfen ihm parteischädigendes Verhalten vor. Ein Antrag, die Äußerungen Meuthens zu missbilligen, kam nicht zur Abstimmung.



Die 600 Delegierten hatten am Samstag das erste Rentenkonzept der Partei verabschiedet, das unter anderem einen flexiblen Renteneintritt und eine Besserstellung von Geringverdienern vorsieht.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.