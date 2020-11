Die AfD setzt heute ihren Bundesparteitag im nordrhein-westfälischen Kalkar fort.

Die Delegierten hatten gestern das erste Renten- und Sozialkonzept der Partei beschlossen. Zudem wurden drei Posten im Bundesvorstand mit Kandidaten neu besetzt, die eher dem gemäßigten Lager zugerechnet werden. Das Spitzengremium will heute seinen Tätigkeitsbericht vorstellen. Desweiteren gibt es einen Antrag, der sich gegen den Vorsitzenden Meuthen richtet, der sich in seiner Rede gegen Provokateure in der Partei gewandt und verlangt hatte, auf Begriffe wie "Corona-Diktatur" zu verzichten. Der Kreisvorstand Freiburg kritisiert das als "spalterisches Gebaren" und fordert, dass seine Äußerungen missbilligt werden.

