Europäische Union

Man bemühe sich darum, Informationen aus erster Hand zu bekommen, sagte die EU-Außenbeauftragte Kallas mehreren Nachrichtenagenturen. Man sei allerdings in Kontakt mit den Ukrainern gewesen. Diese hätten sich zurückhaltend zum Telefonat zwischen Trump und Putin geäußert, bei dem es unter anderem um eine Waffenruhe ging. Die russische Forderung nach einem Stopp westlicher Militärhilfe für die Ukraine nannte Kallas inakzeptabel.

Trump hatte am Dienstag versucht, Putin zu einer Waffenruhe zu bewegen. Dieser sagte zu, 30 Tage lang keine Energieanlagen mehr in der Ukraine zu beschießen , wenn auch Kiew auf solche Angriffe in Russland verzichtet.